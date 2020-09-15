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انس جابر تغادر بطولة روما المفتوحة للتنس منذ الدور الاول

2020/09/15 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر منذ الدور الاول لبطولة روما المفتوحة التي تقام على ملاعب ترابية والمصنفة من بين دورات الماسترز ذات 1000 نقطة بخسارتها امام الامريكية كوري غوف المصنفة 53 عالميا 4-6 و3-6 يوم الثلاثاء.
وكانت انس جابر تراجعت بعد مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة الامريكية المفتوحة “فلاشينغ ميدوز” من المركز 31 الى المرتبة 34 عالميا.
وخرجت انس جابر في بطولة فلاشينغ ميدوز من الدور الثالث امام الامريكية صوفيا كينين.

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