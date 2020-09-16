عاجل: إصابة سائق حافلة بكورونا أمن سفرة لنقل حوالي 20 تلميذا

اكد الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل شكري الجزيري بعد تاكد اصابة سائق حافلة بفيروس كورونا كان امن امس سفرة لنقل حوالي 20 تلميذ من قصر اولاد سلطان الى وسط تطاوين ان السائق لم يُعلِمهم بخضوعه للتحليل ولم تظهر عليه علامات المرض وسيدخل في الحجر الاجباري الى ان يتاكد شفاؤه رسميا، مضيفا أنها اول حالة تسجل في صفوف العاملين بفرع الشركة في ولاية تطاوين.

من جهته طمأن المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف في تصريح لشمس اف ام الاولياء عن سلامة ابنائهم ، مؤاكد ان الكاميرا المثبتة في الحافلة والسائق نفسه اكدا عدم اختلاط اي تلميذ بالسائق الذي لم يغادر كرسيه، مشيرا إلى ان صنيعه سيعرضه للعقاب .

وافاد المدير الجهوي للصحة ان التقصي سيتواصل في صفوف مخالطي السائق من زملائه ومحيطه لقطع سلسلة العدوى، على حد قوله.