بنزرت : تحليل إيجابي لعيّنة رفعت من كهل توفّي البارحة بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة

أثبتت نتائج تحليل كهل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة اصيل منطقة الدمنة بالماتلين من معتمدية راس الجبل ، توفّي أمس بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة ، عدم اصابته بفيروس كورونا المستجد ، وفق ما افاد به مراسل (وات) بالجهة مصدر محلي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته ان المتوفي يشكو من قصور كلوي كان تعرض لوعكة صحية حادة امس قبل ان يتم ايوائه بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة اين توفي قبل ان تثبت التحاليل إصابته بفيروس كورونا ، مضيفا انه سيتم التنسيق مع خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا باجراء البحث الوبائي الواجب في محيط المتوفي تحسبا لاي طارئ ، كما سيتم التنسيق مع السلط المعنية لاتمام إجراءات الدفن وفق البروتوكول المعتمد في الغرض .

يشار إلى أن ولاية بنزرت كانت سجلت 3 حالات وفاة ثبت عقب التحاليل إصابة أصحابها بفيروس كورونا المستجد ، وفق النشرة الدورية للإدارة الجهوية للصحة ببنزرت .