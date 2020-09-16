تورط فيها موظف في شركة طيران: تفاصيل الكشف عن عمليتي إستيراد ”بوتوكس”..

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد، اليوم الأربعاء، انه تم كشف عمليتي إستيراد دون إعلام لمادة “البوتوكس” المستعمل في عمليات التجميل وقد تورط في إحداها موظف في شركة طيران.

وقال الزناد في تصريح لشمس أ.ف.م أن العملية الأولى الأسبوع المنقضي، حيث تم حجز المادة آنفة الذكر بحوزة موظف في شركة طيران تقدر قيمتها ب230 ألف دينار، حيث تمت إحالته على إدارة الأبحاث الديوانية.

وأشار إلى انه تم الكشف عن شبكة تتكون من 03 أشخاص وتم الإحتفاظ بهم على ذمة التحقيق.

كما قال الزناد ان العملية الثانية تورط فيها شخصين إثنين قادمان من تركيا وبحوزتهم 300 قطعة من مادة البوتوكس، حيث تم الإحتفاظ بشخص للتحقيق معه.

وأفاد أن مختص في التجميل متورط في العمليتين.