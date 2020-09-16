تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في بن عروس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة مسنة تبلغ من العمر 83 سنة أصيلة مدينة حمام الشط، الى جانب ورود نتائج ايجابية لـ79 عينة وبالتالي حملها للفيروس، وذلك وفق ما ذكره مدير إدارة الصحة الوقائية، الدكتور فتحي اللطيف.

وبيّن الدكتور اللطيف، في تصريح لـ(وات)، أن المتوفاة غير مدرجة بقائمة المصابين بكوفيد 19 إلى غاية تدهور حالتها الصحية مساء أمس الثلاثاء، ما استدعى نقلها وإيواؤها بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالياسمينات.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، قد سجلت يوم أمس الثلاثاء، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 4 إصابات في صفوف اطارات الصحة، 3 منهم بمستشفي الحروق البليغة وإصابة في مجمع الصحة الأساسية، والبقية تم اكتشافهم ضمن المخالطين للحالات الايجابية السابقة التي وقع تسجيلها في إطار عمليات التقصي التي تقوم به الفرق الميدانية العاملة.