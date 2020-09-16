رئيس الحكومة يلتقي القياديين بالنهضة، نور الدين البحيري ومحمد أنور معروف

استقبل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، كلا من رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، والقيادي بنفس الحركة، محمد أنور معروف.

وذكر بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء يندرج “في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع رئيس الحكومة بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية في إطار تنسيق الجهود بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للإسراع بمعالجة القضايا الراهنة والحارقة”.

وشدّد المشيشي، وفق البلاغ، على “ضرورة مساهمة الجميع في مجهودات إنقاذ البلاد، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس وعودة انتشار وباء “كوفيد-19″، إضافة إلى العمل على تمرير القوانين العالقة، والتي من شأنها أن تستجيب للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة للمواطن”.

وسبق للمشيشي أن التقى بالقيادي بالنهضة والوزير بالحكومة السابقة، محمد أنور معروف، يوم 9 سبتمبر الجاري.

وكان رئيس الحكومة قد شرع منذ يوم 4 سبتمبر الجاري في عقد لقاءات مع ممثلي الاحزاب والكتل البرلمانية والنواب، إلى جانب مسؤولين عن منظمات ونقابات.

وكانت حكومة هشام المشيشي قد حازت على ثقة البرلمان يوم 1 سبتمبر الجاري وصوت لفائدتها 134 نائبا ينتمون لكتل النهضة وقلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقبل وعدد من النواب المستقلين، مقابل رفض كل من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وبعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الدستوري الحر،ّ منح الثقة لها.