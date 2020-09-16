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تراجع عائدات السياحة بنسبة 60 بالمائة الى غاية 10 سبتمبر 2020

2020/09/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تراجعت عائدات السياحة بنسبة 60 بالمائة الى غاية 10 سبتمبر 2020

ولم تتجاوز هذه العائدات 1.5 مليار دينار ، مقابل قرابة 4 مليارات دينار ، في الفترة نفسها من سنة 2019.

وبحسب المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي ، الصادرة الأربعاء ، تراجعت خدمات الدين الخارجي التراكمي أيضا بنسبة 16 بالمائة ، إلى قرابة 6.1 مليار دينار.

أما مجوع عائدات العمل فقد ارتفع بنحو 8 بالمائة من 3.5 مليار دينار في سبتمبر 2019 إلى 3.8 مليار دينار حاليا.

في حين بلغ الاحتياطي بالعملة الصعبة الى يوم 16 سبتمبر 2020 ، 21.2 مليار دينار ، أي ما يعادل 141 يوماً من الاستيراد مقابل 18.2 مليار دينار (103 أيام استيراد) خلال سنة 2019.

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