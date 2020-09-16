رئيس الجمهورية يتابع ظروف العودة المدرسية والوضع الصحي في البلاد

مثلت ظروف العودة المدرسية والواقع المتردي لعديد المدارس في كل أنحاء البلاد محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأربعاء بقصر قرطاج برئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.

وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن ضرورة أن تكون المرافق العمومية للدولة بمنأى عن الحسابات السياسية.

وذكر البلاغ أن “رئيس الجمهورية شدد في هذا الإطار على أن من ارتكب جرما أو تجاوز القانون لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة، أمام قضاء عادل ومستقل، فكل المواطنين سواء أمام القانون من غير تمييز”.

وتناول اللقاء أيضا الوضع الصحي في البلاد والتأكيد على وجوب الاعتماد على آراء الخبراء في هذا القطاع دون أي توظيف سياسي وفق ما ورد في نص البلاغ.