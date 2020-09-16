منوبة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها حالة أصيلة ولاية بن عروس

ارتفع عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بولاية منوبة، اليوم الاربعاء، الى107 حالات، وذلك منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

ويعود ارتفاع عدد الإصابات بالجهة، الى تسجيل 16 إصابة جديدة بكل من طبربة ووادي الليل ودوار هيشر ومنوبة، وفق ما أوضحته نبيلة قدور في تصريح لـ(ـوات)، منها حالة لدى أمني أصيل ولاية بن عروس، أحيلت متابعته للإدارة الجهوية مرجع النظر.

وتتوزع الحالات، على 07 حالات بوادي الليل في محيط الاصابة المسجلة لدى عاملة بمخبر باستور، و04 اصابات بطبربة في محيط الاصابة الأولى للمسن محل المتابعة الطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، واصابتين في مدينة منوبة، إحداهما في محيط مصابة مقيمة بالمستشفى العسكري وقاطنة بباردو.

وسجلت معتمدية دوار هيشر اصابتين، كما أصيب بعدوى الفيروس أمنيّان متربصان بمدرسة الحرس الوطني بالمرناقية، أحدهما من دوار هيشر، والثاني تابع لولاية بن عروس.

ويخضع 101 شخص حامل للفيروس بالجهة، الى اجراء العزل الصحي ذاتي والى المتابعة الطبية من قبل مصالح الإدارة الجهوية، الى جانب حالتين (02) محل حجر وجوبي بالمنستير، و03 حالات إيواء بمستشفيات بالعاصمة وبأريانة وبسوسة.

وعلى مستوى المعتمديات، تتوزع حالات الاصابة على معتمدية منوبة بـ32 حالة، ووادي الليل بـ25 حالة، وطبربة بـ17 حالة، ودوار هيشر بـ16حالة، والمرناقية بـ12 حالة، والجديدة 04 حالات، وأخيرا البطان حالة وحيدة.

يذكر أن عدد الاصابات الجملية بفيروس “كورونا” بالجهة منذ بداية ظهور الجائحة، بلغ 165 إصابة، مقابل 56 حالة شفاء، و6 حالات وفاة موزعة بين منوبة والمرناقية ودوار هيشر.