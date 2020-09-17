اكتشاف إصابة رجل بكورونا بعد وفاته بيومين في النفيضة..

أكدت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية بسوسة حفصية العذاري، صباح اليوم الخميس تسجيل إصابة جديدة بكورونا بولاية سوسة تم اكتشافها أمس اثر وفاة رجل من جهة النفيضة.

وأوضحت في تصريح لـ ” الجوهرة اف أم” أنه اثر أخذ عينة لرجل توفي يوم 15 سبتمبر بمستشفى النفيضة تبين مساء أمس أنه مصاب بكورونا وفق ما أثبتته نتائج التحليل المخبري، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

وأضافت أنه تقرّر اجراء عملية تقصي للمخالطين للمتوفى كما تم اعلام عائلته لاتخاذ الاجراءات الوقائية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي.