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Ooredoo تعود بجوائز أكبر تصل الى 35000 دينار

2020/09/17 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تعود Ooredoo لمشتركيها من جديد بألعاب شحن الرصيد بمبلغا جمليا تبلغ قيمته  35000 دينار، مع ثلاث جوائز بقيمة 10000 دينار وخمس جوائز بقيمة 1000 دينار!. تمثل هذه الجوائز فرصة جديدة للفوز بمبالغ هامة مع بداية العام الدراسي.

ولتكون من بين الفائزين، يكفي فقط ان تقوم بتعبئة رصيدك بمبلغ 3 دنانير وأكثر، طوال فترة اللعبة من 17 الى 19 سبتمبر 2020، للدخول في القرعةً وفي السحب والفوز بإحدى الجوائز!

ولزيادة فرصك في الفوز 100 مرة، بإمكان المشترك أن يقوم بإعادة الشحن عبر تطبيق My Ooredoo أو عبرتطبيق Wajih Ooredoo على المسنجر.

كما يمكن للمشتركين الذين لم يقوموا بإعادة شحن رصيدهم بمبلغ 3 دنانير وأكثر خلال فترة اللعبة المشاركة مجانًا أيضًا من خلال ملئ قسيمة المشاركة في إحدى نقاط البيع من Ooredoo.

ويمكن للمشتركين الاطلاع عن قائمة الفائزين، يوم 21 سبتمبر 2020، عبر صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أو عبر صفحتنا على الانستقرام.

* قواعد اللعبة مودعة لدى عدل الاشهاد السيّد نور هدى العجمي.

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