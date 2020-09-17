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الحرس الديواني يحجز خلال الثلاث سنوات الاخيرة كميات من السجائر والمعسل المهرب بحوالي 50 مليون دينار

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

حجزت وحدات الحرس الديواني خلال سنوات 2018 و 2019 و 2020 حوالي 15 مليون علبة سجائر و 100 ألف خرطوشة معسل و73.5 طن من مادة الجيراك المهرب بقيمة جملية حسب السوق المحلية قدرت ب49.8مليون دينار.

وقد تم خلال الثمانية الأشهر الأولى لسنة 2020 حجز 4.3 مليون علبة سجائر مهربة و20 ألف خرطوشة معسل و8.9 طن من مادة الجيراك بقيمة 14.3 مليون دينار، وفق بلاغ صادر الخميس عن الادارة العامة للديوانة.
وخلال سنة 2019 تم حجز 5.5 مليون علبة سجائر مهربة و34.9 ألف خرطوشة معسل و 33.6 طن من مادة الجيراك بقيمة جملية بلغت 17.7 مليون دينار.

أما في سنة 2018 فقد تم حجز 5.3 مليون علبة سجائر مهربة و 45 ألف خرطوشة معسل و 31 طن من مادة الجيراك بقيمة جملية بلغت 17.8 مليون دينار
.
علما ان المحجوزات الديوانية من السجائر والمعسل والجيراك تقع إحالتها مباشرة إلى مصنع التبغ بالقيروان ومصالح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد باعتبارها مواد إختصاص ليتم إعادة تثمينها أو اتلافها.

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