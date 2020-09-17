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توزر:تسجيل إصابة ثماني أشخاص بفيروس كورونا لدى مخالطي الحالة المحلية الأولى من أصل نتائج 89 تحليلا

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

وردت على الإدارة الجهوية للصحة بتوزر صباح اليوم الخميس نتائج تحاليل 86 عينة لأشخاص مشتبه في حملهم لفيروس كورونا ممن خالطوا الحالة المحلية الأولى وذلك بتسجيل ثماني حالات إيجابية و73 سلبي وخمس حالات سيتم إعادة رفع عينات لها.

كما تنتظر المصالح الصحية نتائج تحليل قرابة 48 عينة أخرى لمخالطي نفس الحالة وفق ما أكدته لــ(وات) سعاد النجعي مديرة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة.

وأضافت ذات المصدر أن نتائج تحاليل أعوان الصحة المرفوعة على خلفية إقامة الحالة الأولى بالمستشفى الجهوي وردت سلبية مبينة أنه تم خلال يومي 15 و16 سبتمبر رفع 134 عينة لمشتبه بهم.

وقد تم توجيه 12 شخصا حاملا للفيروس أول أمس الى مركز الحجر الوجوبي بولاية المنستير مبينة أنه على مواطني الجهة مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية سواء للمشتبه في مخالطة حاملي الفيروس أو غيره.

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