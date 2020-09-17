سليانة: رفع 121 مخالفة اقتصادية في الفترة الممتدة بين 25 اوت و14 سبتمبر الجاري

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة 121 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 25 اوت و14 سبتمبر الجاري، وذلك اثر القيام ب2042 زيارة تفقد بمختلف معتمديات الجهة

وبين المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز في تصريح ل(وات) أن المخالفات شملت 75 مخالفة لعدم إشهار الأسعار اغلبها مرتبطة بالمواد المدرسية والغذائية، و24 مخالفة تتعلق بالفوترة، و13 مخالفة متعلقة بالبيع بأسعار غير قانونية، ولفت إلى أنه تم حجز 12 علبة معجون أسنان و2 علب حلوى و81 علبة مشروب عصير و212 علبة تبغ مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل

وأضاف أن مصالح حفظ الصحة التابعة للجنة الفرعية لمراقبة السلامة الصحية للاغذية رفعت خلال نفس الفترة 8 مخالفات صحية واقترحت غلق مصنع للاجبان بالكريب، وحجزت 35 كغ من الدواجن و15 كغ من اللحوم الحمراء و20 كغ فلفل أحمر مرحي و856 علبة ياغورت و10 كغ فستق و10 كغ حلوى و15 كغ شربة شعير و50 لترا من مادة الجافال غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل

وقال حريز ان فرق الحرس الديواني صلب اللجنة الفرعية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية حجزت بضائع بقيمة جملية قدرت 616ر68 الف دينار (تتمثل أهم المنتوجات في المحروقات)، وحررت فرق الشرطة البلدية التابعة للجنة الفرعية لمقاومة الانتصاب الفوضوي، 33 مخالفة اقتصادية، وحجزت 14 كغ من اللحوم الحمراء و50 قطعة مواد مدرسية، وقام اعوان الحرس البلدي بمنطقتي الحرس الوطني بسليانة وقعغور برفع 33 مخالفة بمواد مختلفة

وأشار المدير الجهوي للتجارة في سياق اخر الى أن عملية التزويد شهدت خلال ذات الفترة استقرارا بجميع المواد باستثناء نقص طفيف في التزود بالكتاب المدرسي لعدم استكمال طباعة بعض العناوين، واضاف انه تم أيضا تسجيل نقص حاد في مادة التبغ