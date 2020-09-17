قفصة: رصد ثلاث إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة في قفصة اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ بمعتمديتي القصر وقفصة الجنوبية ليرتفع بذلك عدد الحالات الحاملة للفيروس بالجهة إلى 19 حالة

وقال المدير الجهوي للصحة سالم ناصري ل(وات) أنّ نتائج تحاليل أُجريت خلال ال24 ساعة الاخيرة بمخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى الجهوي بقفصة على عيّنات 74 شخصا من المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، قد أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص من معتمديتي القصر وقفصة الجنوببية من بينهم امرأة كانت تقيم بمستشفى قفصة للاشتباه بإصابتها، قبل نقلها أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وتعدّ نتائج التحاليل المعلن عليها صبيحة الخميس أوّل نتائج لعمليات تقصّي وباء كورونا تعلنها الادارة الجهوية للصحة منذ عشرة أيّام نظرا لتوقف نشاط مخبر التحاليل البيولوجية بمستشفى قفصة بسبب عطب طرأ عليه

وشهدت مدينة القصر إرتفاع وتيرة إنتشار فيروس كورونا بحصيلة بلغت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وإلى الان 14 إصابة منها إصابتان وافدتان من فرنسا والطوغو و12 إصابة محلّية لأفراد عائلة ومخالطي المصاب الوافد من فرنسا.

ويقيم مصابان إثنان من بين هؤلاء المصابين بالقسم المخصّص لمرضى “الكوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقفصة في حين يقيم بقيّة المصابين بمركزي الحجر الوجوبي بالمنستير والمهدية.

ولفت المدير الجهوي للصحة سالم ناصري إلى أن عمليّات التقصّي السريع إنطلقت بمعتمدية القصر وقفصة الجنوبية حال صدور نتائج تحاليل العيّنات، لرصد مخالطي المصابين الجدد ورفع العيّنات من أجل محاصرة الاصابات وقطع سلسلة العدوى بهذا الفيروس، واكد ضرورة الإلتزام بالحذر وإستكمال فترة الحجر الذاتي بالنسبة للمخالطين لهؤلاء المصابين.

وسجّلت ولاية قفصة منذ بدء ظهور وباء “كورونا” في بداية شهر مارس الماضي وإلى الان 86 إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة.

وأدرج المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة ولاية قفصة ضمن الولايات المصنّفة في القائمة الحمراء لإنتشار فيروس كورونا، وهي الولايات التي تسجّل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.