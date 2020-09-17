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رئيس الجمهورية يتقبل أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تقبّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب رسمي انتظم اليوم الخميس بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة بتونس، وهم على التوالي:

– يحيى بن موسى بن عيسى البكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان بتونس.

– موزز سيفوسزوي آموس ماسانغو سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية جنوب افريقيا بتونس.

– بيتر بروغل سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية ألمانيا الفيدرالية بتونس.

– سايمن بوليتشينو سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مالطا بتونس.

وقد تمّ خلال الموكب، التطرّق إلى أهمية تطوير علاقات تونس مع هذه البلدان الشقيقة والصديقة وتعزيز التعاون معها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

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