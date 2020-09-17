سوسة: غلق بلدية سوسة الزهور وروضتين بسوسة المدينة بسبب تسجيل اصابات بفيروس “كورونا”

قرر المجلس البلدي بالزهور سوسة، غلق مقر البلدية طيلة يومين انطلاقا من اليوم الخميس والى غاية يوم غد الجمعة، للقيام بالاجراءات الوقائية الضرورية وبالتحاليل اللازمة لكافة أعوان الإدارة وأعضاء المجلس البلدي، بعد التأكد من إصابة أحد الأعوان بفيروس “كورونا”، وفق ما ذكرته رئيسة دائرة الاعلام والمكلفة بالبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري.

من جانبه، أصدر رئيس بلدية سوسة، محمد اقبال خالد، قرارا بغلق روضتي أطفال بالمدينة لمدة أسبوعين بعد ثبوت إصابة اطارين عاملين بهاتين المؤسستين بفيروس “كورونا”.

وأشارت العذاري، الى ان عدد الإصابات بالفيروس بولاية سوسة قد ارتفع يوم أمس الأربعاء، بـ44 إصابة جديدة، منها إصابتان جديدتان في صفوف الإطارات الشبه طبية، ليبلغ بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة الى 716 إصابة، 671 منها محلية و45 وافدة.