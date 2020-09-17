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عاجل: منير بن صالحة يكشف اخر مستجدات قضية براكاج الاعلامية سحر حامد ويتحدث عن مفاجآت صادمة..

2020/09/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال منير بن صالحة محامي المتهمة في قضية براكاج الاعلامية سحر حامد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان “قضية نبراس بدأت تتوضح و لمصلحة البحث متابعا “نحن نعمل في صمت و تكتّم شديد و سوف نوافي الرأي العام في الإبّان بمفاجآت صادمة جدّا .”..

ويذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قد أذن في جلسة سابقة بإخلاء سبيل أحد الموقوفين في قضية الاعتداء على الإعلامية سحر حامد، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الفتاة المتهمة في القضية (خطيبته).

وكانت الإعلامية سحر حامد، قد تمسكت لدى الإدلاء بإفادتها بإدانة الفتاة واتهامها بالاعتداء عليها، ليصدر قرار ضدها بالسجن.

 

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