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توزر: قرار بغلق مقر معتمدية نفطة بعد ثبوت إصابة أحد أعوانها بفيروس “كورونا”

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قرر والي توزر، محمد أيمن البجاوي، اليوم الخميس، وبعد استشارة خلية الازمة بالإدارة الجهوية للصحة، غلق مقر معتمدية نفطة مدة 24 ساعة بداية من صباح يوم غد الجمعة، والقيام بتعقيم جميع فضاءاتها، فضلا عن رفع عينات للتحليل لكافة أعوانها وإطاراتها، على خلفية ثبوت إصابة أحد عملتها بفيروس “كورونا”.

وأضاف والي الجهة، في تصريح لـ(وات)، أنه من المنتظر أن يعود مقر المعتمدية للعمل يوم الاثنين المقبل بعد إتمام الإجراءات الوقائية الضرورية وفي صورة عدم إصابة أعوان آخرين، ملاحظا أنه في حال سجلت إصابات في صفوف الموظفين، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى لاحقا.

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