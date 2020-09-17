قبلي: تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بقرية تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية

أكّد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد بمنطقة تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الادارة الجهوية للصحة تلقت بعد ظهر اليوم نتيجة تحليل 72 عينة، تم رفعها جلها من منطقة تنبيب، وقد تضمنت حالة وحيدة ايجابية جديدة، وتحليل مراقبة اول اثبت ان صاحبه لا يزال حاملا للفيروس.

وأشار، الى انه وبتسجيل الاصابة الجديدة، يرتفع عدد الاصابات المؤكدة منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، الى 139 ، منها 21 حالة شفاء وحالة وفاة وحيدة، فيما لا يزال 117 يحملون الفيروس.

ودعا الحداد، في ذات السياق، الى مزيد العناية بنظافة الايدي وتطبيق اجراءات الوقاية عبر الارتداء الدائم للكمامات، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الزيارات العائلية للحد من انتشار العدوى.