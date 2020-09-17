المنستير: ارتفاع حالات الإصابة ب”كوفيد 19″ في صفوف أعوان الحماية المدنية إلى 20 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في صفوف أعوان الحماية المدنية بالمنستير، إلى 20 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الخميس، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الوطني بالمنستير، مراد بن صالح.

ورفع أعوان الصحة أمس الأربعاء، 50 عينة للتقصي النشيط للكوفيد 19، في صفوف المخالطين للحالات الحاملة للفيروس، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى وجود حالة واحدة في صفوف الحرس البحري.

وتولت النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، اليوم الخميس، بدعم من المجتمع المدني، تعقيم كلّ المقرات، حسب هذا المسؤول النقابي.

وسجلت أوّل حالة إصابة في صفوف أعوان الحماية المدنية، يوم 13 سبتمبر الجاري ثم تم تسجيل خمس حالات أخرى يوم 15 سبتمبر، ليصبح المجموع ست حالات، حسب المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة الذي أوضح أنّ هذه الإصابات المسجلة في صفوف الحماية المدنية لا تحتسب جميعها على ولاية المنستير، بل تشمل ولايات أخرى.

ورفع أعوان الصحة أمس 48 عينة للتحليل، بينت نتائج 38 عينة منها أنّ هناك 14 حالة إيجابية في حين مازالت نتائج 10 عينات أخرى، حسب المصدر ذاته الذي أفاد بأنّ الحالة الأولى التي ظهرت عليها أعراض وكشفت التحاليل أنّها حاملة للكوفيد، لم تتعرض إلى العدوى في فضاء العمل.

كما أضاف أنّ عملية التقصي النشيط للمخالطين لأية حالة تكون مصابة ب”كوفيد 19″، تخضع إلى أسس ومقايس علمية، أي أنّه في حال تسجيل حالة واحدة في أية إدارة أو مصنع أو عائلة، لا يحتّم ذلك بالضرورة رفع عينات للتحليل لكلّ العاملين أو لكلّ أفراد العائلة.