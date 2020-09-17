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زغوان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 46 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تم اليوم الخميس في زغوان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لدى امرأة ورجل، أصيلي الجهة ويعملان بتونس العاصمة، حسب ما أفاد به في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، سهيل بالي، المدير الجهوي للصحة الذي أوضح أن التحاليل التي خضع لها الشخصان تم رفع عيناتها من طرف المصالح الصحية بتونس واعلام الجهة بنتائجها اليوم الخميس مضيفا أن المرأة وقع إيواؤها بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان فيما خضع الثاني إلى الحجر الذاتي بمنزله .

وأشار المصدر إلى أن العدد الجملي للإصابات بالفيروس، ارتفع إثر تسجيل الإصابتين الجديدتين، إلى 46 حالة وذلك منذ 27 جوان 2020، تاريخ إعادة فتح الحدود.

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