الكاف/ حجز 2990 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير

أريانة: القبض على شخص من أجل الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة..

عاجل: غلق هذه المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا..

وزارة الصحّة: تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 14 سبتمبر

بن عروس : تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف العاملين في القطاع الصحي

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة، لامرأة أصيلة مدينة الزهراء، في العقد الخامس، كانت مقيمة بمستشفى صالح عزيّز بالعاصمة، تبيّن بعد إجراء التحاليل، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة، وفق ما أفاد به (وات)، مساء الخميس، مدير إدارة الصحة الوقائية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 346 تحليلا، في الدوائر القريبة لإصابات سابقة، وذلك في صفوف العاملين بالقطاع الصحي بالجهة، منهم 9 أعوان للصحة العمومية، يعملون بمستشفى الإصابات والحروق البليغة وإصابة لطبيب مقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn