بن عروس : تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف العاملين في القطاع الصحي

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة، لامرأة أصيلة مدينة الزهراء، في العقد الخامس، كانت مقيمة بمستشفى صالح عزيّز بالعاصمة، تبيّن بعد إجراء التحاليل، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة، وفق ما أفاد به (وات)، مساء الخميس، مدير إدارة الصحة الوقائية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 346 تحليلا، في الدوائر القريبة لإصابات سابقة، وذلك في صفوف العاملين بالقطاع الصحي بالجهة، منهم 9 أعوان للصحة العمومية، يعملون بمستشفى الإصابات والحروق البليغة وإصابة لطبيب مقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات.