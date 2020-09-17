سليانة: تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في السرقة وحجز مبلغ يفوق 21 الف دينار وشاحنة متوسطة الحجم

تمكّن أعوان واطارات مركز الأمن الوطني بسليانة المدينة، مساء أمس الأربعاء، من تفكيك عصابة متكونة من 3 اشخاص مختصة في السرقة بمنطقة مرج عوام من معتمدية برقو، وفق مصدر أمني مسؤول بالجهة.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 21 ألفا و240 دينارا لدى العصابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 19 و28 سنة، بعد تعمدهم سرقة خزنة حديدية بداخلها المبلغ المذكور من سيارة بسجة من معتمدية سليانة الجنوبية أواخر الأسبوع المنقضي.

وبيّن، أن صاحب السيارة كان قد تقدم بشكاية مؤخرا للوحدات الأمنية مفادها تعرض خزنة داخل سيارته إلى السرقة، مشيرا الى ّانه قد تم أيضا حجز شاحنة متوسطة الحجم لدى أحد افراد العصابة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 50 الف دينار محل تفتيش لدى خلية تفتيش السيارات.

يذكر أنه تم إرجاع المسروق لأصحابه والاحتفاظ بالأشخاص الـ3 من أجل تكوين وفاق والسرقة.