حجز 3530 قرصا مخدرا بسوسة والقبض على 5 أشخاص

تمكّنت فرقة الشّرطة العدليّة بسوسة المدينة أمس الاربعاء، بناء على معلومات وبعد تعميق التّحرّيات وبالتّنسيق مع النّيابة العموميّة، من القبض على فتاة بمقرّ إقامتها بجهة سوسة، وحجز 2100 قرص مخدّر كانت تعتزم ترويجه بالجهة، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة، أن الفرقة المذكورة تمكنت أيضا من القبض على 3 أشخاص كانوا على متن شاحنة على مستوى محطة الاستخلاص بهرقلة (ولاية سوسة) وبحوزتهم 430 قرصا مخدّرا.

وأكدت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.

وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، أن دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث والتّفتيش بسوسة، تمكنت امس الاربعاء بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من القبض على شخص (25 سنة) بحوزته 1000 قرص مخدّر، قدرت قيمتها الماليّة بحوالي 25 ألف دينار.

وبينت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.