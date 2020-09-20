تطاوين : تسجيل 9 اصابات محلية جديدة والادارة الجهوية للصحة تدعو الأولياء المصابين الى عدم ارسال ابنائهم الى المدارس

ارتفع في ولاية تطاوين اليوم الاحد عدد المصابين بفيروس كورونا منذ اعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي

إلى 160 حالة بعد أن سجّلت الادارة الجهوية للصحة تسع حالات محلية جدبدة سبع منها من مخالطي المتوفّى امس بالمستشفى الجهوي بتطاوين من معتمدية

تطاوين الجنوبية وحالتان في معتمدية ذهيبة وفق ما افاد به المدير الجهوية للصحة الطيب شلوف مراسل (وات) في الجهة.

ويتوزّع عدد حاملي الفيروس حاليا وفق احصائيات الادارة الجهوية للصحة الى غمراسن 34 ، بني مهيرة 25، تطاوين الجنوبية 22، تطاوين الشمالية 16،

ذهيبة 3، البئر الاحمر 2، الصمار 1، ومن ضمن هذه الحالات مصاب مقيم بقسم كوفيد 19

في صفاقس.

في المقابل وارتفع عدد حالات الشفاء الى خمسين مصابا وعدد الوفايات الى خمس حالات منها ثلاث وفايات في معتمدية غمراسن

ودعت في هذا الاطار الادارة الجهوية للصحة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الاولياء الخاضعين للحجر الصحي في بيوتهم إلى عدم إرسال

أبنائهم الى المدارس كما دعت كل المخالطين لمن تأكدت اصابته بالفيروس الدخول تلقائيا في الحجر الذاتي.

يشار إلى أن الموجة الأولى لجائحة كورونا أسفرت عن 36 حالة إصابة بالفيروس وأودت بحياة مصابين اثنين وذلك قبل 27 جوان الماضي

هدية