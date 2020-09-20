تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بجربة حومة السوق و12 اصابة جديدة منها اثنتان لعوني صحة

سجلت ولاية مدنين، اليوم الأحد، حالة وفاة بفيروس كورونا لمسنّ بجربة حومة السوق و12 اصابة جديدة بهذا الفيروس من جملة 80 عينة تلقتها، السبت، الادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، وفق كاهية مدير الصحة الاساسية، زيد العنز

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة بين 6 حالات وافدة لعائدين من ليبيا و6 حالات محلية بجزيرة جربة وإصابتان لعوني صحة بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، الذي أغلق للتعقيم والقيام بعملية تقصي به، وفق المصدر ذاته

وكانت ولاية مدنين سجلت، أمس السبت، 12 حالة شفاء

ونبه الدكتور زيد الى خطورة نبذ المصابين أو عائلاتهم التي اصبحت ظاهرة مزعجة للأطفال وداخل الأسر والمجتمع وتتطلب وعيا وعقلية جديدة يفرضها التعايش مع فيروس كورونا، حسب قوله