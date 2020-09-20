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سوسة: وحدات إقليم الحرس البحري بالساحل تضبط اليوم الأحد 32 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

2020/09/20 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

 

تمكنت اليوم الاحد الوحدات العائمة والقارة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، من إحباط أربع محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا وإيقاف 32 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و32 سنة وهم أصيلو ولايات سوسة والمنستير ونابل.

وقد انطلقت عمليات الاجتياز من سواحل ولايات المنستير ونابل و سوسة، وفق ما أكده كريم بلحوش، الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة الذي أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بعض الذين حاولوا الاجتياز تعنتوا ورفضوا الامتثال لأوامر السلطات المعنية، بما نتج عنه تبادل للعنف في صفوف عدد من المجتازين في ما بينهم، مؤكدا أن “حنكة وخبرة الوحدات العائمة والقارة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، مكنت من السيطرة على الوضع وإقناع المجتازين بالعدول عن مسعاهم وتسليم أنفسهم.

ولفت المصدر أن التدقيق مع المخالفين كشف أن من بين المجتازين، 8 أشخاص محل تفتيش، من أجل قضايا حق عام مختلفة ومسك واستهلاك مادة مخدرة.

ولاحظ انه تم حجز 4 مراكب و6 محركات بحرية، لدى المجتازين الذين تم إيقافهم وإعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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