بنزرت: حجز 3600 علبة سجائر وتحرير عديد المخالفات وإلقاء القبض على 269 شخصا

أفضت الحملات الرقابية والأمنية المشتركة التي شهدتها مختلف مناطق ولاية بنزرت خلال الأسبوع المنقضي، في إطار التصدّي لظاهرة الاحتكار والبيع المشروط والانتصاب الفوضوي الى حجز 3600 علبة سجائر، وفق مصدر أمني مسؤول بالجهة.

وأوضح المسؤول الأمني، في تصريح لـ(وات)، أن كمية السجائر المحجوزة، بعضها مجهول المصدر، في حين تعلقت كمية أخرى بتعمد أصحابها احتكارها أو البحث عن ترويجها خلسة أو باثمان غير قانونية.

وأضاف، أن هذه الحملات التي اشتركت فيها مختلف المصالح والوحدات الأمنية التابعة لإقليم أمن بنزرت بمناطقه الثلاث ببنزرت ومنزل بورقيبة وراس الجبل، تم خلالها أيضا تحرير 44 محضرا صحيا و32 مخالفة اقتصادية، فضلا عن تنفيذ 21 عملية إزالة للعديد من الاكشاك العشوائية المنتصبة على الأرصفة وبالمفترقات الرئيسية والساحات العامة، وحجز اعداد من الكراسي والطاولات والتجهيزات المتنوعة وخاصة المواد المدرسية مجهولة المصدر.

وفي المجال المروري، بيّن المصدر الأمني ذاته، أنه تم تحرير 291 محضرا عدليا و325 مخالفة مرورية، الى جانب حجز 252 دراجة نارية لم يلتزم أصحابها بقواعد السلامة.

وبخصوص التصدي للظاهرة الاجرامية، تم القاء القبض على 104 أشخاص تعلقت بهم تهم متفاوتة الخطورة، ايقاف 165 شخصا مفتش عنهم لفائدة الجهات الأمنية والسجنية والقضائية، فضلا عن حجز كمية من المشروبات الكحولية ومن مخدر القنب الهندي، حسب نفس المصدر.