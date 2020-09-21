هام: خبير يحدد الأشخاص المعفيين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا..

أعلن الأكاديمي ألكسندر كاراؤلوف، رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الطبية، أنه قد يمنع تلقيح مجموعات صغيرة من الناس ممن يعانون من نقص المناعة الأولية”PIDs”

وأكد الأكاديمي، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية نقلها موقع روسيا اليوم، أن “أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم والسرطان، لن تمنع من تلقيح المصابين بها”.

وردا على سؤال بشأن الجمع بين اللقاح المضاد للإنفلونزا والمضاد للفيروس التاجي، أشار إلى ضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا الآن. وقال موضحا “لأنه بعد أربعة أسابيع سيبدأ التلقيح ضد الفيروس التاجي بلقاح “Sputnik V”، الذي يتكون من جرعتين تحقنان بفارق 21 يوما. كما يمكن التلقيح ضد المكورات الرئوية الآن”.

وأشار كاراؤلوف، إلى أن النقاش مستمر بين العلماء بشأن فترة فعالية اللقاح المضاد للفيروس التاجي، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي “Sputnik V”، يسمح بتحديد معايير معقولة للتلقيح المقبل والفئات التي ضمن مجموعة الخطر.