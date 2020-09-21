رسميا-بالأسماء: تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين..

هام: تواصل مؤشرات الامطار الرعدية اليوم بهذه المناطق..

الترجي الرياضي التونسي يتوج بالكاس الممتازة التونسية لكرة القدم لموسم 2018-2019

جيش البحر يحبط عملية هجرة غير نظامية بسواحل جربة ويلقي القبض على 17 شخصا

هام: خبير يحدد الأشخاص المعفيين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا..

2020/09/21 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن الأكاديمي ألكسندر كاراؤلوف، رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الطبية، أنه قد يمنع تلقيح مجموعات صغيرة من الناس ممن يعانون من نقص المناعة الأولية”PIDs”

وأكد الأكاديمي، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية نقلها موقع روسيا اليوم، أن “أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم والسرطان، لن تمنع من تلقيح المصابين بها”.

وردا على سؤال بشأن الجمع بين اللقاح المضاد للإنفلونزا والمضاد للفيروس التاجي، أشار إلى ضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا الآن. وقال موضحا “لأنه بعد أربعة أسابيع سيبدأ التلقيح ضد الفيروس التاجي بلقاح “Sputnik V”، الذي يتكون من جرعتين تحقنان بفارق 21 يوما. كما يمكن التلقيح ضد المكورات الرئوية الآن”.

وأشار كاراؤلوف، إلى أن النقاش مستمر بين العلماء بشأن فترة فعالية اللقاح المضاد للفيروس التاجي، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي “Sputnik V”، يسمح بتحديد معايير معقولة للتلقيح المقبل والفئات التي ضمن مجموعة الخطر.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn