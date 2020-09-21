نابل: أهالي منطقة الشرفين بمنزل بوزلفة يطالبون بتعبيد المسلك الفلاحي

طالب عدد من متساكني منطقة الشرفين من عمادة الرحمة التابعة لمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، اليوم الاثنين، بتعبيد مسلك الرومية1و2، مؤكدين على ضرورة التسريع بانطلاق أشغال تعبيد هذا المسلك الذي يربط بين معتمديتي منزل بوزلفة وقربة على طول 5 فاصل 5 كم.

ودعا الاهالي، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، الى ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرقهم منذ سنوات، مشيرين إلى أنهم في أمس الحاجة إلى تعبيد المسلك الفلاحي الذي يحد من تنقلاتهم وخاصة في فصل الشتاء.

وذكر صالح البحري، أحد متساكني الشرفين القبلية، في حديثه لـ(وات)، المعاناة اليومية التي تعيشها ما يزيد عن 180 عائلة بسبب تردي وضعية الطريق الذي يحد من تنقلاهم لقضاء حوائجهم، مشيرا إلى عزوف عدد من الفلاحين عن زراعة أراضيهم بسبب صعوبة ترويج المنتوج.

وأشار، في هذا السياق، إلى وعود السلط المحلية والجهوية منذ سنة 1881 لتنفيذ مشروع تعبيد هذا المسلك دون تدخل جذري من الهياكل المعنية للانطلاق في هذا المشروع.

ومن جانبها، أبرزت ايمان البحري، أن نزول الامطار يعمق معاناة المتساكنين حيث يتسبب في تراكم الأوحال وعزل المنطقة مما يزيد من معاناة المواطنين وخاصة التلاميذ، لافتة إلى مجهودات الأهالي المتكررة في الاتصال بالسلطات المعنية من أجل تهيئة المسلك لكن دون جدوى.

في المقابل، أوضح المدير الجهوي للتجهيز بنابل، طارق ربيع، أنه سيتم إدراج مسلك الرومية1و2 الرابط بين معتمديتي منزل بوزلة وقربة ضمن البرامج المستقبلية، على غرار البرنامج الجهوي للتنمية أو برامج وزارة التجهيز في علاقة بمسالك التوزيع ضمن مخطط التنمية.

وبيّن، أن هذا المسلك الذي يمتد على طول 5 فاصل 5 كم، هو مسلك ترابي يمتاز بأرضية متنوعة وقد تم إعداد قائمة تقديرية من طرف مصالح الولاية تحدد قيمة المشروع ، مؤكدا الحرص على ادراجه في أقرب الآجال باعتبار أنه يمس عديد التجمعات السكنية وله دور هام في ترويج المنتوجات الفلاحية بهذه المنطقة.