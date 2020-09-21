إنقاذ 51 مهاجرا غير نظامي عرض سواحل جرجيس وجالطة

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن وحدات تابعة لجيش البحر، أنقذت خلال اليومين الفارطين، في عرض سواحل جرجيس وجزيرة جالطة، 51 مهاجرا غير نظامي، تونسيين وجزائريين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن وحدات تابعة لجيش البحر قامت بإجلاء 17 مهاجرا تونسيا، تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، كانوا قد أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 سبتمبر الجاري، من سواحل مدينة جرجيس (ولاية مدنين) في اتجاه السواحل الإيطالية.

وتم توجيه المهاجرين نحو الميناء التجاري بجرجيس لتسليمهم لوحدات الحرس الوطني بالمكان، للتحري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وجاء في البلاغ أيضا أن الوحدات البحرية ضبطت يوم 18 سبتمبر الجاري، 27 مهاجرًا غير نظامي، من ذوي الجنسية الجزائرية، جنحت قواربهم إلى سواحل جزيرة جالطة (ولاية بنزرت). وقد تم إركابهم والإتجاه بهم نحو الميناء الترفيهي ببنزرت وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وفي نهاية الأسبوع الماضي واثر تلقي معلومة مفادها طلب مهاجرين غير شرعيين المساعدة، بسبب تعطّب مركبهم على بعد 17 ميلا بالموقع جنوب غرب جزيرة جالطة، تمكّنت وحدات جيش البحر من إركاب 7 مهاجرين جزائريين وتوجيههم إلى الميناء الترفيهي ببنزرت، أين تم تسليمهم في اليوم الموالي إلى فرقة الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.