إيقاف 4 سيارات محمّلة بمواد مهرّبة في المنطقة الحدودية العازلة..

تمكّنت التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بجهة “جنين” من قطاع رمادة بولاية تطاوين، في نهاية الأسبوع المنقضي، من توقيف سيارة محملة بـ 31700 علبة سجائر وقد تم تسليم سائق السيارة والمحجوز إلى الفرقة الديوانية برمادة، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الدفاع الوطني.

كما اعترضت التشكيلات العسكرية العاملة داخل المنطقة الحدودية العازلة 3 سيارات قادمة من التراب الليبي بجهة “بئر زار”، انقلبت إحداها نتيجة تعمّد سائقها القيام بمناورة خطرة، للفرار من الدورية العسكرية، ما نتج عنه إصابة مرافق السائق بكسر على مستوى اليد اليسرى واستوجب نقله بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إلى المستشفى المحلّي “بذهيبة”.

وبتفتيش السيارات، تبيّن أن إحداها محملة بـ 471 كغ من مادّة المعسّل. وقد تم تسليم الأفراد إلى مركز الحرس الحدودي بالمكان، لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.