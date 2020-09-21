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نابل: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لرجل يبلغ من العمر 70 سنة

2020/09/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تم، مساء اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل، وهي تعود لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما ويقطن بمعتمدية سليمان، وفق ما أكده معتمد سليمان، وسام الهرابي، في تصريح لصحفية “وات”.

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا الرجل توفي بمنزله، أين كان يخضع للحجر الصحي الإجباري المنزلي.

وبتسجيل هذه الحالة، يرتفع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل منذ بداية الجائحة، إلى 3 وفيات، من بينها حالة سجلت في شهر أفريل الفارط، وحالة ثانية أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بنابل ظهر اليوم الاثنين لامرأة تبلغ من العمر 86 سنة.

وللإشارة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية نابل بلغ منذ بداية الجائحة وإلى غاية 19 سبتمبر، 463 حالة، منها 336 حالة لاتزال حاملة للفيروس، و96 حالة شفاء.

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