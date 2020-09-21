رئيس الحكومة يلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف



– التقى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب، سيف الدين مخلوف، مرفوقا بالنائبين عبد اللطيف العلوي ومنذر بن عطية.

وأكد المشيشي خلال اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، “أهمية الحوار ومزيد تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز الإشكاليات العالقة في عدد من المجالات، خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالجهات”.

كما أبرز رئيس الحكومة “ضرورة المضي في مواصلة الإجراءات التشريعية في علاقة بمجلس نواب الشعب، وتسريع نسق النظر فيها، بما يساعد على تجاوز صعوبات المرحلة وتحدياتها المختلفة”، مشيرا إلى أن جميع الأطراف السياسية والنيابية والاجتماعية مطالبة بالمساهمة في إعداد المقترحات والتصورات التي من شأنها معاضدة مجهودات الحكومة في الاستجابة لمتطلبات الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

ويندرج هذا اللقاء، وفق المصدر، “في إطار مواصلة اللقاءات التي كان رئيس الحكومة شرع في عقدها منذ يوم 4 سبتمبر مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية والمكونات والسياسية والمدنية بالبلاد”.

وكانت حكومة هشام المشيشي قد حازت على ثقة البرلمان يوم 1 سبتمبر الجاري وصوت لفائدتها 134 نائبا ينتمون لكتل النهضة وقلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقبل وعدد من النواب المستقلين، مقابل رفض كل من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وبعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الدستوري الحرّ منح الثقة لها.