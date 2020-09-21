إحباط 19 عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 246 مجتازا

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المهدية/هجرة: إيقاف 164 مهاجرا غير شرعي من تونس وبلدان إفريقية بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

2020/09/21 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، فجر الاثنين، من إحباط ست عمليات هجرة سرية، وإيقاف 164 نفرا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري.

وأوضح نفس المصدر أن الموقوفين هم من أصيلي ولايات سوسة والمهدية ونابل وأحياء مختلفة بالعاصمة تونس، ومن بينهم 5 نساء و10 قصر وستة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية.

وافاد المتحدث بأن عمليات الهجرة انطلقت من سواحل المهدية وصفاقس، وضمت 15 نفرا من بين المفتش عنهم من أجل قضايا حق عام مختلفة، أبرزها استهلاك ومسك وترويج المخدرات.

وحجزت وحدات الحرس البحري، في ذات الصدد، 5 مراكب صيد و5 محركات بحرية، فيما أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين.

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