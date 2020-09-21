مدنين: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بمدنين

أثبتت نتيجة تحليل خضعت له يوم السبت الماضي مريضة أقامت بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين ساعات قبل وفاتها، إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما صرح به، اليوم الاثنين، كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، زيد العنز، ل”وات”.

والمتوفية هي سيدة تجاوزت 70 سنة من العمر، وتعاني مشاكل صحية، منها مرض الربو، وفق الدكتور زيد.

وحسب ذات المصدر، فإن عملية تقص حول فيروس كورونا ستشمل محيطها العائلي، مستبعدا أن يكون الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجامعي بمدنين قد باشر الحالة، دون اعتبارها حاملة للفيروس.

وتأتي حالة الوفاة الجديدة بعد يومين من حالة وفاة أخرى بجربة ثبتت إصابة صاحبها بفيروس كورونا بعد وفاته، وقد تم دفنه فجر اليوم وفق البروتوكل المعتمد في مثل هذه الحالات، وهو نفسه الذي سيتم تطبيقه يوم غد الثلاثاء، عند دفن المتوفاة الأخيرة.