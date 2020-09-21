منوبة: تسجيل 05 حالات إصابة جديدة بالكورونا

سجلت ولاية منوبة، اليوم الاثنين، 05 حالات إصابة محلية إضافية بفيروس “كورونا”، جميعها بمدينة منوبة، ليصبح عدد الحالات الحاملة للفيروس (منذ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي)، 172 حالة، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، (وات).

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 166 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية، وحالتي (02) حجر وجوبي بالمنستير، و04 حالات إيواء بمستشفيات بالعاصمة وبسوسة، فيما يظل 46 شخصا محل حجر وقائي بمنازلهم.

أما حسب المعتمديات، فتتوزع الحالات على مدينة منوبة ب66 حالة، ثم وادي الليل ب34 حالة، فدوار هيشر ب24 حالة، وطبربة ب23 حالة، والمرناقية ب15 ح الة، والجديدة ب07 حالات، ثم البطان ب03 حالات، فحالة وحيدة ببرج العامري.

وبلغ العدد الجملي لحالات الإصابة بالجهة منذ بداية الجائحة بتونس، 237 حالة مع 57 حالة شفاء و8 حالات وفاة، موزعة بين منوبة والمرناقية ودوار هيشر وطبربة.