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عاجل: وفاة رضيعة وإصابة 13 شخصا في حادث مرور مريع بمنطقة برج العيفة

2020/09/21 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

توفيت رضيعة تبلغ من العمر حوالي ثلاثة أشهر، وأصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث اصطدام شاحنتين ثقيلتين، مساء اليوم الاثنين، بأربع سيارات خفيفة بمنطقة برج العيفة من معتمدية الكاف الشرقية، وفق حصيلة أولية للإدارة الجهوية للحماية المدنية.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد منصف الصيد، بأن الحادث جد بمنطقة برج العفيفة على إثر الأمطار الغزبرة التي تهاطلت على الجهة مساء اليوم، والتي كانت مصحوبة بالبرد، مما تسبب في حجب الرؤية وحدوث هذا الحادث الأليم الذي قال إنه خلف وفاة رضيعة وإصابة 13 شخصا كانوا على متن السيارات الخفيفة.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بالكاف، أين تلقوا الاسعافات اللازمة.

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