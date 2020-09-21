صفاقس: تعليق الدروس بصفة وقتية بالمعهد الثانوي مجيدة بوليلة للقيام باجراءات التعقيم إثر ثبوت إصابة أستاذة بكورونا

أفادت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الاثنين، بأنه تم منذ عصر اليوم، تعليق الدروس بالمعهد الثانوي مجيدة بوليلة بصفة

وقتية، للقيام بعملية تعقيم وتطهير فضاء المعهد، وذلك إثر ثبوت إصابة أستاذة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت المندوبية أن الدروس في هذا المعهد ستستأنف بصفة عادية غدا الثلاثاء، نافية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول إيقاف الدروس كليا بالمعهد المذكور، على خلفية إصابة

أستاذة بكوفيدـ19، علما بأن الأخيرة ملتزمة بالحجر الصحي.

وأوضحت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، في ذات البلاغ، أنه إثر التأكد صباح اليوم الاثنين من إصابة الأستاذة المعنية، انتابت الإطار التربوي والتلاميذ حالة من الذعر والخوف مما دفع بادارة

المعهد الى تعليق الدروس بصفة وقتية للقيام بتعقيم فضاءات المؤسسة التربوية، لاسيما قاعات التدريس التي تؤمن فيها الاستاذة المصابة الدروس للتلاميذ، وقاعة الأساتذة ومشرب المعهد، وذلك من قبل

فريق مختص في الصحة الوقائية تابع للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.