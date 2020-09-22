عاجل-طبيب يطلق صيحة فزع ويحذر: أضعنا وقتا كثيرا..وشهر أكتوبر قد يكون كارثيا..

حذر الدكتور فوزي عداد، المختص في أمراض القلب، من دخول تونس اليوم في بداية الموجة الثانية متوقعا أن يكون شهر أكتوبر شديد الصعوبة، قائلا ” مازالت السيطرة على الوضع ممكنة إذا وقفنا وقفة واحدة.. قد نتفادى الكارثة”.

وأوضح الدكتور عداد في تصريح لاذاعة موزاييك أنه مع قدوم شهر أكتوبر، سوف تواجه المؤسسات الصحية ”القريب” الموسمي والأمراض التنفسية، ”وستصبح كارثة كبرى”. وقال ”أنّ ما فماش بلايص مش حاجة جديدة، لكن اليوم مريض كوفيد-19 ويعاني مشاكل في التنفس كان ممكنا سابقا نقله إلى الاستعجالي.. اليوم هذا غير ممكن ووجب وضعه في مركز خاص بمرضى كوفيد”.

وشدد قائلا ”اذا لم نتخذ اجراءات صارمة من ناحية توفير الأسرة والأماكن الخاصة بمصابي كورونا.. سيكون الوضع صعبا”.

وأضاف ”لم نتصور موجة ثانية بهذه السرعة والانتشار.. أضعنا وقتا كثيرا”.