القصرين : تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس ” كورونا” وإرتفاع الإصابات في الجهة إلى 95 إصابة منذ فتح الحدود

سجلت ولاية القصرين، صباح اليوم الثلاثاء ، 5 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” تخصّ 3 أشخاص من أصيلي معتمدية فريانة انتقلت إليهم العدوى من المرأة الحاملة للفيروس بالمنطقة و شخصين آخرين من معتمدية سبيطلة أشتبه في حملهما للمرض و تم اكتشاف اصابتهم اثر صدور نتائج التحاليل التي رفعت ل 37 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وأضاف الشعباني في تصريح لـــ(وات) أن 12 عينة أخرى وردت نتائجها مساء أمس من المخبر المرجعي بصفاقس ، كشفت إصابة 3 أشخاص من معتمدية تالة بفيروس ” كورونا” ، تتعلّق بشخصين من منطقة “الدشرة” وشخص من منطقة سيدي محمد، انتقلت إليهم العدوى من حالات تم تسجيلها سابقا بالمنطقتين المذكورتين.

وذكر المدير الجهوي للصحة أنه جاري التنسيق لنقل كافة المصابين لمركزي كوفيد-19 بمعتمدية حيدرة في الجهة وفي ولاية المهدية .

وإثر تسجيل 8 إصابات جديدة بالجهة ، جدد والي الجهة ، محمد سمشة ، دعوته لكافة اهالي ومتساكني الجهة إلى الإلتزام بإجراءات الوقاية الصحية وإلى عدم الإقتراب من الأشخاص الذين رفعت لهم عينات إلى حين صدور نتائج تحاليلهم وفق بلاغ صارد في الغرض .

يشار إلى أن جهة القصرين سجلت منذ بداية جائحة ” كورونا” إلى غاية اليوم الثلاثاء 95 حالة إصابة بهذا الفيروس منها 60 حالة شفاء و35 حالة ما تزال حاملة للفيروس ( 8 حالات جديدة) وحالتا وفاة .