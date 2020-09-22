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بالفيديو: وزارة الدفاع الوطني تنطلق في بناء جسر محاذ لمدرسة الشهيدة مها القضقاضي..

2020/09/22 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر, مجتمع

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه تبعا للزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 15 سبتمبر 2020 إلى مدرسة البطاح بفرنانة من ولاية جندوبة، وإعلانه تكفل الرئاسة بتوفير المستلزمات المدرسية لكل التلاميذ، أدى أمس وفد رئاسي، بأمر من رئيس الدولة، زيارة الى المدرسة حيث تمّ تسليم المساعدات للتلاميذ البالغ عددهم اكثر من 300 تلميذ.

وتم بالمناسبة مواكبة أشغال بناء الجسر المحاذي للمدرسة الذي انطلقت وزارة الدفاع الوطني في إنجازه طبقا لتعليمات رئيس الدولة وذلك لتمكين التلاميذ من العبور بسلام وعدم الانزلاق في الممر المائي الذي انجرفت فيه الفقيدة مها القضقاضي العام الماضي.

تبعا للزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 15 سبتمبر 2020 إلى مدرسة البطاح بفرنانة من ولاية جندوبة، وإعلانه…

Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mardi 22 septembre 2020

 

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