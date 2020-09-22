قابس : النقابات الأساسية لاعوان واطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس تهدد بالاضراب وتوقيف الانتاج

ندّدت النقابات الأساسية لأعوان واطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس في بيان أصدرته يوم أمس بما اعتبرته ممارسات لامسؤولة للادارة الجهوية اللمجمع الكيميائي التونسي والتي ساهمت حسب ما جاء في نص هذا البيان في تعكير المناخ الاجتاعي داخل المؤسسة.

وقررت هذه النقابات مواصلة الوقفات الاحتجاجية وايقاف تصدير منتوجات المعامل بقابس الى حين تحديد موعد لجلسة عمل جهوية تلبّي كافة مطالب العمال المتمثلة في الاسراع بالانتدابات الجهوية وصرف منحة تحسين الانتاجية في الإبّان وتحسين الضارب الشهري الخاص بجهة قابس ومراجعة ضارب اخر السنة يراعي خصوصية الجهة ومدّ النقابات بالهيكل التنظيمي لجهة قابس والتسريع بتنفيذ المشاريع المبرمجة والمعطّلة.

واعلنت هذه النقابات في هذا البيان الذي الذي جاء في أعقاب اجتماع انعقد يوم 19 سبتمبر الجاري بحضور الفرع الجامعي للنفط والمواد الكيميائية وتحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بقابس عن استعدادها في صورة عدم التجاوب الايجابي مع مطالبها للدفاع عن مكاسبها بكل الاشكال النضالية المشروعة بما فيها الاضراب مع توقيف الانتاج وذلك بالتنسيق مع هياكلها الجهوية.