عاجل: منظمة الصحة العالمية تدعو الى الاستعداد للجائحة المقبلة..وهذا عدد اللقاحات تحت التجربة..

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي توجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

وشدد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف على أنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال.

وقال في هذا الشأن أيضا: ” ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا. لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح”.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية بالعدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم، ورأى أن “أسرع طريق للقضاء على جائحة كوفيد-19 وتسريع الانتعاش الاقتصادي هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص في جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص في بعض البلدان”.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية زعماء العالم بالاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود ” لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات”.

وكالات