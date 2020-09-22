رضا بلحاج: الأحد القادم، الإعلان رسميّا عن الحزب الجديد المكون من مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنيّة

قال القيادي السابق بحركة نداء تونس رضا بلحاج إنّ حزبا جديدا سيضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنيّة سيتم الاعلان عن تكوينه يوم الأحد القادم بصفة رسميّة .

وأوضح بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ان هذا الحزب مكون من جزء من حركة نداء تونس الذي أسّسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وحزب الأمل لرئيسته سلمى اللومي والحركة الديمقراطية التي اسسها احمد نجيب الشابي إضافة إلى الشخصيات الوطنيّة مشيرا الى أنّ اجتماعا لهذه الاطراف سيعقد قبل الاعلان الرسمي .

كما لفت إلى أنّ الغاية من انصهار واندماج هذه الأحزاب والذي من المرجّح أن تكون في إطار “حزب أمل” هو تجميع الأحزاب القريبة من بعضها والمنتمية للعائلة الوسطية الى جانب التقليل من عدد الأحزاب الموجودة على الساحة في الوقت الراهن مؤكّدا في هذا الصدد وجود مفاوضات مع أحزاب أخرى للانضمام لاحقا.

وكان رضا بالحاج قد أعلن الأحد في تصريح إذاعي عن تأسيس حركة سياسية جديدة “ستستمد جذورها من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و من الحركة الوطنية ” وذلك إثر إجتماعه بسلمى اللومي القيادية السابقة في حزب نداء تونس ورئيسة حزب الأمل حاليا و برئيس الحركة الديموقراطية ،أحمد نجيب الشابي .

يشار الى ان رضا بلحاج وسلمى اللومي كانا من مؤسسي حزب نداء تونس الذي تم الاعلان عن ولادته صائفة 2012 ، وقد خاض هذا الحزب الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وفازفيها مرشحه ورئيسه الباجي قايد السبسي ،كما حصل نداء تونس في الانتخابات التشريعية في 2014 على 89 مقعدا .

وقد عرف الحزب خلال السنوات القليلة الماضية عديد الخلافات ادت الى انشقاقات واستقالات في صفوف قيادييه نتج عنها تفتت الحزب مما ادى الى حصوله على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 .