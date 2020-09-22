توزر: الوضع الوبائي في جميع المؤسسات التربوية سليم

أكد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بولاية توزر علي الشابي اليوم الثلاثاء، سلامة الوضع الوبائي في جميع المؤسسات التربوية بالجهة في ظل انتشار فيروس “كورونا”، حيث تسجل أي حالة لدى التلاميذ أو المربين أو العملة أو غيرهم ممن ينتسبون للمنظومة التربوية.

وأضاف الشابي فى تصريح ل(وات) انه “لا يوجد ما يدعو للخوف المبالغ فيه من الاولياء والذي دفع بعدد كبير منهم بداية هذا الأسبوع الى منع أبنائهم من الذهاب الى مؤسساتهم التربوية”.

وبين أنه “الى جانب حرص المؤسسات على تنفيذ البروتوكول الصحي، رغم قلة الإمكانيات، فقد لوحظت درجة كبيرة من الوعي من قبل التلاميذ على احترام الشروط الصحية والمحافظة على نظافة اليدين”.

ودعا الأولياء الى عدم منع أبنائهم من الدراسة “نظرا للشفافية التي يتحلى بها الإطار التربوي وقدرته على اتخاذ الاجراء اللازم في حال تسجيل إصابة” كما طالب الاولياء “بعدم التجمهر أمام المؤسسات التربوية وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا” وفق تقديره.