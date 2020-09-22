بن عروس: تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة من فوشانة مقيمة بمستشفى الرابطة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس اليوم الثلاثاء، تسجيلها حالة وفاة جديدة لامرأة تبلغ من العمر 64 سنة، أثبتت التحاليل المخبرية إصابتها بـ”كوفيد 19″، وذلك بعد تلقيها إشعارا من إدارة مستشفى الرابطة.

والمتوفاة أصيلة مدينة المغيرة فوشانة، وقد تم إيواؤها بالمستشفى وأجرت عملية جراحية على القلب ولم تكن وقتها مصابة بالفيروس، إلا أنها تعرضت للعدوى داخل المستشفى بحسب المعطيات الأولية المتوفرة.

ووفق مصدر طبي، فقد تم اخذ عينات مخبرية لكامل أفراد وقد كانت جميع النتائج سلبية، ومن المنتظر أن يتم دفنها مساء اليوم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة في عملية الدفن.