بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء على وقع سلبي

أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملات حصة الثلاثاء، على وقع سلبي، للحصة الثانية على التوالي، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 53ر0 بالمائة ويصل مستوى 12ر6811 نقطة مع حجم معاملات بقيمة 6ر3 مليون دينار (م د)، حسب معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واعتلى سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي قائمة الارتفاعات بنسبة 5 بالمائة وسعر 840ر0 دينار (د) مع حجم تبادلات بقيمة 68 ألف دينار.

وتطور سهم “بي هاش بنك” بنحو 3 بالمائة (070ر54 د) مع حجم تبادلات ناهز 15 ألف دينار.

في المقابل تكبد سهم شركة الايجار العربية لتونس أعلى الخسائر في هذه الحصة بنسبة 57ر4 بالمائة (670ر1 د) مع حجم تبادلات بقيمة 17 ألف دينار.

وانخفض سهم شركة “سرياليس” بنسبة 95ر3 بالمائة (300ر7 د) ولم يتجاوز حجم التبادلات 3 آلاف دينار، علما أن الشركة حسنت من آداءها السنوي في البورصة بنحو 9ر22 بالمائة.

وسجلت تلنات القابضة أكبر حركية في السوق المالية لتستأثر بنحو 6ر0 م د من حجم التبادلات في حين تقلص سعر سهمها بنسبة 1ر0 بالمائة (870ر8 د).