المنستير/كورونا: تسجيل حالتي وفاة ومجموع 72 إصابة بالساحلين من جملة 981 إصابة مؤكدة بالجهة

سجل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بمدينة المنستير، اليوم الثلاثاء، وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد “الكوفيد 19” يبلغ من العمر 67 سنة، من المنستير، وهو يعاني من أمراض مزمنة في شرايين القلب ومن قصور كلوي، ووفاة امرأة أصيلة البقالطة بمستشفى المهدية، عمرها 67 عاما، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 7 حالات، وفق ما أفاد به “وات” المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بأنّ الساحلين سجلت إلى غاية الأمس مجموع 72 إصابة مؤكدة “بالكوفيد 19” من جملة 981 إصابة مؤكدة بولاية المنستير، من بينها 869 حالة حاملة “للكوفيد 19”.

وعقدت اليوم بمقر معتمدية الساحلين جلسة عمل حول الوضع الوبائي بالمنطقة، بإشراف والي المنستير، وتقرر خلالها اتخاذ جملة من قرارات التوقي من انتشار الفيروس.

من ناحية أخرى، أفاد حمودة الببة “وات”، بأنّه وقع رفع عينات للتقصي النشيط لجميع أعوان الحماية المدنية يفوق عددها المائة عيّنة.

وبلغ مجموع حالات الإصابة في صفوف عناصر الحماية المدنية بالمنستير إلى غاية الأمس، 28 إصابة مؤكدة، من بينها 25 إصابة بين إطارات وأعوان، وإصابتان لدى متطوعين، وإصابة لعاملة تنظيف، بحسب ما كشف عنه اليوم، الكاتب العام للنقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير، أشرف بن سعيد.

وتنفذ النقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير تحركا احتجاجيا منذ يوم أمس للمطالبة بإنجاز تحاليل التقصي للمخالطين للمصابين بالكوفيد 19″، والإحاطة بالمصابين، وتوفير الكميات الكافية من مستلزمات التوقي والحماية.